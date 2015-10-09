"Реал" готов отдать 270 миллионов за "нового Зидана"

Мадридский "Реал" не отказывается от идеи подписания вингера мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Майкла Олисе, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Экрема Конура, руководство "сливочных" рассматривает возможность подготовки рекордного предложения за 24-летнего футболиста. Общая стоимость сделки может составить 270 миллионов евро.

Рекордное предложение для "Баварии"

Сообщается, что "Реал" готов предложить немецкому клубу 222,3 миллиона евро в качестве фиксированной суммы, а оставшуюся часть выплатить в виде различных бонусов.

При этом ранее руководство "Баварии" неоднократно подчёркивало, что не намерено расставаться с одним из своих лидеров в нынешнее трансферное окно.

Один из лучших игроков сезона

Минувший сезон стал для Олисе одним из самых успешных в карьере. Француз провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу, став одним из ключевых игроков мюнхенской команды.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Яркая игра полузащитника привлекла внимание футбольных экспертов. Так, легендарный француз Патрик Виейра заявил, что Олисе обладает потенциалом, сопоставимым с возможностями Зинедина Зидана.

Блистает и на чемпионате мира-2026

Высокий уровень Олисе подтверждает и на чемпионате мира-2026. Француз принял участие во всех пяти матчах своей сборной и уже записал на свой счет шесть голевых передач, оставаясь одним из лучших ассистентов турнира.

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