Зидан вынес вердикт Мбаппе и Дембеле

Французская легенда Зинедин Зидан сравнил двух лидеров сборной Франции — Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, отметив, что каждый из них по-своему влияет на игру команды, передают Vesti.kz.

Два разных лидера

По словам бывшего полузащитника мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса", Дембеле и Мбаппе обладают совершенно разными качествами, которые делают их незаменимыми для национальной команды.

"Два совершенно разных футболиста. Усман - более скромный, он всегда прислушивается к тренеру. Он отрабатывает в защите, помогает своим партнерам. Мбаппе же более агрессивный игрок. Килиан умеет переворачивать ход матча за секунды. Они оба особенные футболисты: один делает команду сильнее, а другой умеет менять историю в одну секунду", — цитирует слова Зидана Motivaciones Futbol.

Франция готовится к плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно преодолела групповой этап чемпионата мира 2026 года, выиграв свою группу и обеспечив себе место в плей-офф. В трех матчах команда Дидье Дешама продемонстрировала стабильную игру, а Мбаппе и Дембеле внесли весомый вклад в результаты "трехцветных".

Теперь французов ждет первый матч на выбывание. В 1/16 финала мирового первенства команда встретится со сборной Швеции. Победитель противостояния продолжит борьбу за титул чемпиона мира.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Франция считается одним из главных претендентов на победу в турнире.

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