Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"

Экс-тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев считает, что капитан сборной Аргентины и нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси должен стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2026 года, передают Vesti.kz.

По мнению специалиста, главным конкурентом аргентинца в борьбе за престижную награду является капитан сборной Англии Гарри Кейн.

Сейчас Месси уверенно проводит чемпионат мира-2026. С семью забитыми мячами аргентинец возглавляет гонку бомбардиров турнира. Кроме того, он остается рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей" — в его коллекции уже восемь наград.

Ташуев отметил, что, по его мнению, именно Месси стоит вручить награду в 2026 году.

"Конечно, у Кейна есть шансы выиграть "Золотой мяч", потому что он бомбардир. Сегодня это дефицит. Даже в сборной Франции Мбаппе является не первым нападающим. Не таким, как был раньше Жиру. Кейн — штучный товар сегодня. У него один конкурент в борьбе за "Золотой мяч" — это Месси. Лионель уже заканчивает. Его надо почётно наградить, чтобы он завершил карьеру с "Золотым мячом". Надо отдать должное его вкладу в футбол. Сколько мальчишек за эти годы стали заниматься футболом благодаря ему. Во многих странах футбол популяризируют за счёт Месси. Это показывает, чего может достичь простой мальчик из бедной семьи", — сказал Ташуев в беседе с "Чемпионатом".

Премия "Золотой мяч" ежегодно вручается лучшему футболисту календарного года. В 2026 году церемония впервые в истории пройдет не в Париже (Франция), а в Лондоне (Англия). Имя нового обладателя престижной награды станет известно 26 октября.

Напомним, лауреатом "Золотого мяча" по итогам 2025 года стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле.

Легендарный игрок обошёл Мбаппе с Дембеле и стал фаворитом на "Золотой мяч"-2026

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