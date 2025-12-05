Салах обошёл Месси и возглавил рейтинг на ЧМ-2026

Капитан сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим игроком чемпионата мира-2026 по одному из ключевых атакующих показателей, передают Vesti.kz.

По данным Squawka, египетский форвард лидирует среди всех футболистов турнира по среднему количеству созданных голевых моментов за 90 минут.

Салах — лучший плеймейкер турнира

Салах в среднем создает 4,26 голевого момента за 90 минут, что является лучшим показателем среди игроков, проведших на поле не менее 300 минут.

Таким образом, лидер сборной Египта опередил не только звездных атакующих футболистов нынешнего мундиаля, но и лучшего бомбардира турнира Лионеля Месси. При этом сам аргентинец продолжает лидировать в гонке снайперов чемпионата мира-2026.

Кто вошёл в топ-5?

В первую пятерку рейтинга также вошли:

Леандро Троссард (Бельгия) — 3,99 созданного момента за 90 минут;

Ян Диоманд (Кот-д'Ивуар) — 2,99;

Кевин Де Брёйне (Бельгия) — 2,99;

Флориан Вирц (Германия) — 2,98.

Чемпионат мира выходит на финишную прямую

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир вступил в решающую стадию плей-офф.

Сборная Египта вышла в 1/8 финала, где ей предстоит встреча с действующим чемпионом - Аргентиной. Матч состоится 7 июля в 21:00 по казахстанскому времени.

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