Мбаппе установил уникальное достижение на ЧМ-2026: впереди только Роналду

Капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю мирового футбола, достигнув уникального бомбардирского рубежа на крупных международных турнирах, передают Vesti.kz.

Юбилейный гол на крупных турнирах

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая (1:0) французский форвард отличился забитым мячом, который стал для него 19-м на чемпионатах мира.

С учётом одного гола, забитого на Евро-2024, в активе Мбаппе теперь 20 голов на чемпионатах мира и Европы.

Повторил достижение Кейна

Благодаря этому голу нападающий стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 20 забитых мячей на двух главных турнирах национальных сборных.

Мбаппе сравнялся с капитаном сборной Англии Харри Кейном, который также имеет на своём счету 20 голов на чемпионатах мира и Европы.

Выше только Роналду

Лидером по этому показателю остается капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Легендарный форвард забил 25 мячей на крупнейших международных турнирах — 11 на чемпионатах мира и 14 на чемпионатах Европы, оставаясь лидером исторического рейтинга.

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