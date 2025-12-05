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ЧМ-2026
Вчера 16:50
 

Мбаппе установил уникальное достижение на ЧМ-2026: впереди только Роналду

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Мбаппе установил уникальное достижение на ЧМ-2026: впереди только Роналду Килиан Мбаппе в составе сборной Франции. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю мирового футбола, достигнув уникального бомбардирского рубежа на крупных международных турнирах, передают Vesti.kz.

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Капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю мирового футбола, достигнув уникального бомбардирского рубежа на крупных международных турнирах, передают Vesti.kz.

Юбилейный гол на крупных турнирах

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая (1:0) французский форвард отличился забитым мячом, который стал для него 19-м на чемпионатах мира.

С учётом одного гола, забитого на Евро-2024, в активе Мбаппе теперь 20 голов на чемпионатах мира и Европы.

Повторил достижение Кейна

Благодаря этому голу нападающий стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 20 забитых мячей на двух главных турнирах национальных сборных.

Мбаппе сравнялся с капитаном сборной Англии Харри Кейном, который также имеет на своём счету 20 голов на чемпионатах мира и Европы.

Выше только Роналду

Лидером по этому показателю остается капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Легендарный форвард забил 25 мячей на крупнейших международных турнирах — 11 на чемпионатах мира и 14 на чемпионатах Европы, оставаясь лидером исторического рейтинга.

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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