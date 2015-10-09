Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 17:10
 

Винисиус выбрал клуб на следующий сезон

  Комментарии

Поделиться
Винисиус выбрал клуб на следующий сезон Винисиус Жуниор. ©Depositphotos/A.Paes

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не намерен менять клубную прописку и рассчитывает продолжить карьеру в составе испанского гранда, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не намерен менять клубную прописку и рассчитывает продолжить карьеру в составе испанского гранда, передают Vesti.kz.

Продолжение
Салах обошёл Месси и возглавил рейтинг на ЧМ-2026
Вчера 21:25  
ФИФА разрешила игроку США сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026, несмотря на удаление
Вчера 22:36  
Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"
Вчера 22:56  
"Реал" готов отдать 270 миллионов за "нового Зидана"
Вчера 23:15  

Винисиус рассчитывает на новый контракт

По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, бразилец полностью уверен, что договорённость о продлении контракта с "Реалом" будет достигнута. Действующее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба и представители игрока планируют приступить к переговорам сразу после завершения чемпионата мира-2026.

Переговоры отложены до окончания мундиаля

Сейчас Винисиус находится в расположении сборной Бразилии, которая продолжает выступление на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике. Поэтому обсуждение нового контракта с "Реалом" было решено перенести до окончания турнира.

Несмотря на различные слухи вокруг будущего футболиста, источник отмечает, что сам Винисиус не рассматривает вариант ухода и связывает своё будущее исключительно с мадридским клубом.

Один из лидеров "Реала"

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. За это время он провел 375 матчей во всех турнирах, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач, став одним из ключевых игроков команды и одним из лидеров атакующей линии "сливочных".

"Реал" подключил Роналдо ради переговоров со звездой сборной Бразилии

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 21:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Египет
Проголосовало 363 человек

Реклама

Живи спортом!