Винисиус выбрал клуб на следующий сезон

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не намерен менять клубную прописку и рассчитывает продолжить карьеру в составе испанского гранда, передают Vesti.kz.

Винисиус рассчитывает на новый контракт

По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, бразилец полностью уверен, что договорённость о продлении контракта с "Реалом" будет достигнута. Действующее соглашение 25-летнего футболиста рассчитано ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба и представители игрока планируют приступить к переговорам сразу после завершения чемпионата мира-2026.

Переговоры отложены до окончания мундиаля

Сейчас Винисиус находится в расположении сборной Бразилии, которая продолжает выступление на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике. Поэтому обсуждение нового контракта с "Реалом" было решено перенести до окончания турнира.

Несмотря на различные слухи вокруг будущего футболиста, источник отмечает, что сам Винисиус не рассматривает вариант ухода и связывает своё будущее исключительно с мадридским клубом.

Один из лидеров "Реала"

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. За это время он провел 375 матчей во всех турнирах, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач, став одним из ключевых игроков команды и одним из лидеров атакующей линии "сливочных".

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