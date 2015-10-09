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Испания
Вчера 22:53
 

"Реал" подключил Роналдо ради переговоров со звездой сборной Бразилии

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"Реал" подключил Роналдо ради переговоров со звездой сборной Бразилии Роналдо. ©Depositphotos/yakub88

Мадридский "Реал" сделал абсолютным приоритетом продление контракта с Винисиусом Жуниором, действующего до 2027 года, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" сделал абсолютным приоритетом продление контракта с Винисиусом Жуниором, действующего до 2027 года, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, клуб стремится избежать ситуации, при которой бразилец следующим летом вступит в финальный год соглашения в сильной позиции для шантажа.


Главные детали трансферной драмы:

Тайное оружие: к переговорам привлекли Роналдо Назарио, Роберто Карлоса и Сантьяго Солари, чтобы убедить вингера с эмоциональной точки зрения.

Камень преткновения: переговоры упираются в требования по зарплате - игрок требует статус лидера, а клуб держит баланс в раздевалке.

План Б: если Винисиус откажется от сделки, "Реал" готов продать его за сумму около 140 миллионов евро и заменить Майклом Олисе из "Баварии".

Ротация: в случае ухода бразильца Килиан Мбаппе вернётся на родной левый фланг, а Эндрик Фелипе станет основным центрфорвардом.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В сезоне-2025/26 он провёл за "сливочных" 53 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 14 результативных передач.

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