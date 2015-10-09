ПСЖ официально объявил о трансфере вратаря после триумфа в ЛЧ

Французский "Пари Сен-Жермен" официально сообщил о подписании итальянского голкипера Алессандро Лонгони, передают Vesti.kz.

18-летний воспитанник итальянского "Милана" заключил с парижским клубом долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2031 года. В новой команде вратарь будет выступать под 16-м номером.

До перехода во Францию Лонгони защищал цвета молодёжной команды "россонери" (U20). За этот коллектив уроженец Комо (Италия) провёл 38 матчей, пропустил 45 мячей и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В составе ПСЖ молодой итальянец поборется за место в основе с российским голкипером Матвеем Сафоновым, а также французом Люкой Шевалье.

Bienvenue à la maison ! ❤️‍🔥💙 pic.twitter.com/0Ld83OXWu0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2026

Напомним, в сезоне-2025/26 парижский клуб выиграл чемпионат Франции и впервые за несколько лет вновь завоевал титул победителя Лиги чемпионов УЕФА.

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