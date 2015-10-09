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Франция
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ПСЖ официально объявил о трансфере вратаря после триумфа в ЛЧ

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ПСЖ официально объявил о трансфере вратаря после триумфа в ЛЧ ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Французский "Пари Сен-Жермен" официально сообщил о подписании итальянского голкипера Алессандро Лонгони, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" официально сообщил о подписании итальянского голкипера Алессандро Лонгони, передают Vesti.kz.

18-летний воспитанник итальянского "Милана" заключил с парижским клубом долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2031 года. В новой команде вратарь будет выступать под 16-м номером.

До перехода во Францию Лонгони защищал цвета молодёжной команды "россонери" (U20). За этот коллектив уроженец Комо (Италия) провёл 38 матчей, пропустил 45 мячей и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В составе ПСЖ молодой итальянец поборется за место в основе с российским голкипером Матвеем Сафоновым, а также французом Люкой Шевалье.

Напомним, в сезоне-2025/26 парижский клуб выиграл чемпионат Франции и впервые за несколько лет вновь завоевал титул победителя Лиги чемпионов УЕФА.

ПСЖ решил отдать в аренду вратаря из основного состава

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5 Марсель Олимпик 34 18 5 11 63-45 59
6 Ренн Стад 34 17 8 9 59-50 59
7 Монако ФК 34 16 6 12 60-54 54
8 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9 Тулуза 34 12 9 13 47-46 45
10 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
11 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16 Ницца Олимпик 34 7 11 16 37-60 32
17 Нант 34 5 9 20 29-52 24
18 Метц 34 3 8 23 32-76 17

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