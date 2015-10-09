ПСЖ решил отдать в аренду вратаря из основного состава

Голкипер ПСЖ Ренато Марин продолжит карьеру в чемпионате Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Le Parisien, 19-летний вратарь на правах аренды присоединится к "Насьоналу".

Итальянец бразильского происхождения перебрался в парижский клуб летом 2025 года после ухода из "Ромы". В своём дебютном сезоне за ПСЖ молодой страж ворот провёл три матча, однако закрепиться в основной обойме команды пока не сумел.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике высоко оценивает потенциал Марина и видит его частью долгосрочных планов клуба. Тем не менее в текущей иерархии вратарей он уступает в конкуренции россиянину Матвею Сафонову и французу Люке Шевалье.

Именно поэтому руководство ПСЖ приняло решение отправить талантливого голкипера за игровой практикой. При этом арендное соглашение с "Насьоналом" не предусматривает опцию выкупа, поскольку в Париже рассчитывают на возвращение футболиста после завершения сезона.

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