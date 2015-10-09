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Испания
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"Реал" готов озолотить Винисиуса ради нового контракта

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"Реал" готов озолотить Винисиуса ради нового контракта ©Musiu0

Руководство мадридского "Реала" не оставляет попыток продлить сотрудничество с одним из лидеров команды Винисиусом Жуниором, сообщают Vesti.kz.

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Руководство мадридского "Реала" не оставляет попыток продлить сотрудничество с одним из лидеров команды Винисиусом Жуниором, сообщают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, стороны продолжают обсуждать условия нового контракта, а "сливочные" уже сделали бразильцу улучшенное предложение.

Сообщается, что мадридский клуб готов платить 25-летнему вингеру 25 миллионов евро за сезон. Таким образом, новое предложение оказалось значительно выгоднее предыдущего, по которому футболисту предлагалось зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Минувший сезон Винисиус провёл на высоком уровне, сыграв 53 матча во всех турнирах. На счету бразильца 22 забитых мяча и 14 результативных передач, что вновь подтвердило его статус одного из ключевых игроков "Королевского клуба".

Напомним, Винисиус защищает цвета "Реала" с лета 2018 года. Текущее соглашение звёздного бразильца с мадридцами рассчитано до следующего лета, поэтому клуб стремится как можно скорее урегулировать вопрос с его будущим.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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