"Реал" готов озолотить Винисиуса ради нового контракта

Руководство мадридского "Реала" не оставляет попыток продлить сотрудничество с одним из лидеров команды Винисиусом Жуниором, сообщают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, стороны продолжают обсуждать условия нового контракта, а "сливочные" уже сделали бразильцу улучшенное предложение.

Сообщается, что мадридский клуб готов платить 25-летнему вингеру 25 миллионов евро за сезон. Таким образом, новое предложение оказалось значительно выгоднее предыдущего, по которому футболисту предлагалось зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Минувший сезон Винисиус провёл на высоком уровне, сыграв 53 матча во всех турнирах. На счету бразильца 22 забитых мяча и 14 результативных передач, что вновь подтвердило его статус одного из ключевых игроков "Королевского клуба".

Напомним, Винисиус защищает цвета "Реала" с лета 2018 года. Текущее соглашение звёздного бразильца с мадридцами рассчитано до следующего лета, поэтому клуб стремится как можно скорее урегулировать вопрос с его будущим.

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