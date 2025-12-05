Матч сборной Португалии против Испании на ЧМ-2026 стал последним для Криштиану Роналду на чемпионатах мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Знаменитый футболист не завершает игровую карьеру, но на следующий мундиаль в 2030 году не поедет.

Сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026, уступив Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала.

После финального свистка 41-летний капитан португальцев не смог скрыть эмоций и покидал поле, едва сдерживая слезы.

Еще накануне на пресс-конференции Роналду подтвердил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним.

"Это будет мой последний чемпионат мира, да. Я собираюсь наслаждаться им. Надеюсь, завтра не будет мой последний матч на чемпионатах мира".

Однако сказка для легендарного форварда закончилась уже на стадии 1/8 финала. За всю карьеру Роналду, легендарному игроку современности, так и не удалось выиграть главный футбольный трофей сборных и стать чемпионом мира.

Дебютировав за национальную команду в 2003 году, нападающий принял участие в шести мундиалях. Лучшим результатом для него стал полуфинал ЧМ-2006. На турнире 2010 года Португалия вылетела в 1/8 финала, в 2014-м не смогла выйти из группы, в 2018-м вновь остановилась в 1/8 финала, в 2022-м дошла до четвертьфинала, а на ЧМ-2026 завершила борьбу также в 1/8-й.

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