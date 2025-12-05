Месси против Салаха: прямая трансляция матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

Сеголня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором за выход в четвертьфинал поспорят сборные Аргентины и Египта, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча состоится на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте (штат Джорджия, США) и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.

Ориентировочные составы

Аргентина:

Эмилиано Мартинес

Факундо Медина

Лисандро Мартинес

Кристиан Ромеро

Науэль Молина

Тьяго Альмада

Энцо Фернандес

Алексис Мак Аллистер

Родриго Де Поль

Лаутаро Мартинес

Лионель Месси

Египет:

Мустафа Шубейр

Карим Хафез

Рами Рабиа

Яссер Эль-Ханафи

Мохамед Хани

Омар Мармуш

Марван Аттиа

Хамди Фатхи

Эмам Ашур

Мостафа Зико

Мохамед Салах

С кем предстоит сыграть в четвертьфинале

В 1/16 финала сборная Аргентины лишь в дополнительное время сумела вырвать победу у команды Кабо-Верде — 3:2. Египтяне, в свою очередь, пробились дальше, обыграв Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного и дополнительного времени (4:2 — по пенальти).

Победитель пары сыграет в четвертьфинале с сильнейшей командой в паре Швейцария - Колумбия.

Напомним, текущий мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.

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