Месси против Салаха: прямая трансляция матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

Сеголня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором за выход в четвертьфинал поспорят сборные Аргентины и Египта, передают Vesti.kz.
Где и когда смотреть матч
Встреча состоится на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте (штат Джорджия, США) и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.
Ориентировочные составы
Аргентина:
- Эмилиано Мартинес
- Факундо Медина
- Лисандро Мартинес
- Кристиан Ромеро
- Науэль Молина
- Тьяго Альмада
- Энцо Фернандес
- Алексис Мак Аллистер
- Родриго Де Поль
- Лаутаро Мартинес
- Лионель Месси
Египет:
- Мустафа Шубейр
- Карим Хафез
- Рами Рабиа
- Яссер Эль-Ханафи
- Мохамед Хани
- Омар Мармуш
- Марван Аттиа
- Хамди Фатхи
- Эмам Ашур
- Мостафа Зико
- Мохамед Салах
С кем предстоит сыграть в четвертьфинале
В 1/16 финала сборная Аргентины лишь в дополнительное время сумела вырвать победу у команды Кабо-Верде — 3:2. Египтяне, в свою очередь, пробились дальше, обыграв Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного и дополнительного времени (4:2 — по пенальти).
Победитель пары сыграет в четвертьфинале с сильнейшей командой в паре Швейцария - Колумбия.
Напомним, текущий мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.
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