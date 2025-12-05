Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 10:23
 

Месси против Салаха: прямая трансляция матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Месси против Салаха: прямая трансляция матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026 Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу. ©Depositphotos/thenews2.com

Сеголня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором за выход в четвертьфинал поспорят сборные Аргентины и Египта, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сеголня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором за выход в четвертьфинал поспорят сборные Аргентины и Египта, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча состоится на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте (штат Джорджия, США) и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.

Ориентировочные составы

Аргентина:

  • Эмилиано Мартинес
  • Факундо Медина
  • Лисандро Мартинес
  • Кристиан Ромеро
  • Науэль Молина
  • Тьяго Альмада
  • Энцо Фернандес
  • Алексис Мак Аллистер
  • Родриго Де Поль
  • Лаутаро Мартинес
  • Лионель Месси

Египет: 

  • Мустафа Шубейр
  • Карим Хафез
  • Рами Рабиа
  • Яссер Эль-Ханафи
  • Мохамед Хани
  • Омар Мармуш
  • Марван Аттиа
  • Хамди Фатхи
  • Эмам Ашур
  • Мостафа Зико
  • Мохамед Салах

С кем предстоит сыграть в четвертьфинале

В 1/16 финала сборная Аргентины лишь в дополнительное время сумела вырвать победу у команды Кабо-Верде — 3:2. Египтяне, в свою очередь, пробились дальше, обыграв Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного и дополнительного времени (4:2 — по пенальти).

Победитель пары сыграет в четвертьфинале с сильнейшей командой в паре Швейцария - Колумбия.

Напомним, текущий мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.

Салах обошёл Месси и возглавил рейтинг на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Египет
Проголосовало 1643 человек

Реклама

Живи спортом!