Назван главный виновник провала сборной Португалии на ЧМ-2026. Это не Роналду

Бывший футболист сборной Англии Крис Саттон поделился мнением по поводу выступления команды Португалии на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Подопечные Роберто Мартинеса дошли на мундиале до 1/8 финала, где уступили сборной Испании (0:1).

По словам Саттона, именно испанский специалист виновен в вылете португальцев с ЧМ-2026.

"Португалия вылетела из-за Роберто Мартинеса. То, как он руководил командой, просто возмутительно. Он напортачил с Бельгией, когда у них была возможность по-настоящему добиться успеха с золотым поколением, в итоге они превратились в бельгийских шутов. Что касается Португалии, то действия тренера были просто жалкими", – сказал Саттон в эфире BBC Radio 5 Live.

Также легенда английского футбола высказался об игре лидера португальцев Криштиану Роналду.

"Твоя команда настолько хороша, насколько хорош твой центральный нападающий. Можно свалить большую часть вины на Роналду, но еще большую – на тренера. Центральный нападающий должен двигаться, должен вносить свой вклад, должен прессинговать, должен варьировать свою игру, а он этого не делает – он шатается по полю, как дедушка. Роналду ничего не делает, он абсолютно ничего не делает. Он может сидеть на пресс-конференции и говорить, что забил три гола и что все вращается вокруг него", – сказал Саттон.

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The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Крис Саттон в своё время становился лучшим бомбардиром (в сезоне 1997/98) и чемпионом АПЛ 1994/95 в составе "Блэкберна".

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