Египет подал жалобу в ФИФА на судей матча с Аргентиной

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу в ФИФА на судейство француза Франсуа Летексье в матче 1/8 финала против Аргентины (2:3), передают Vesti.kz.
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По информации издания AS, африканская сторона назвала арбитров главными виновниками своего поражения и потребовала их немедленного исключения до конца турнира.
Суть протеста Египта
- Официальная жалоба: президент EFA Хани Або Рида направил ФИФА требование провести расследование.
- Главная цель: полное отстранение французской бригады арбитров от работы на ЧМ-2026.
- Причина: ряд ключевых ошибок в пользу Аргентины, повлиявших на итоговый результат.
Судейский кризис ФИФА
- Массовое недовольство: претензии Египта дополнили череду скандалов - ранее на арбитраж пожаловалась Бельгия и представители УЕФА.
- Реакция экспертов: спортивное сообщество открыто указывает на негативную тенденцию в качестве судейства на текущем мундиале.
Напомним, Аргентина в четвертьфинале сыграет против Швейцарии, которая выбила с турнира Колумбию. Матч состоится 12 июля. Также на этой стадии встретятся Франция - Марокко, Испания - Бельгия и Норвегия - Англия.
Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующими чемпионами являются аргентинцы.
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