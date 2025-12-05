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ЧМ-2026
Сегодня 09:33
 

Египет подал жалобу в ФИФА на судей матча с Аргентиной

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Египет подал жалобу в ФИФА на судей матча с Аргентиной ©instagram.com/egyptnt

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу в ФИФА на судейство француза Франсуа Летексье в матче 1/8 финала против Аргентины (2:3), передают Vesti.kz.

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Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу в ФИФА на судейство француза Франсуа Летексье в матче 1/8 финала против Аргентины (2:3), передают Vesti.kz.

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По информации издания AS, африканская сторона назвала арбитров главными виновниками своего поражения и потребовала их немедленного исключения до конца турнира.

Суть протеста Египта

  • Официальная жалоба: президент EFA Хани Або Рида направил ФИФА требование провести расследование.
  • Главная цель: полное отстранение французской бригады арбитров от работы на ЧМ-2026.
  • Причина: ряд ключевых ошибок в пользу Аргентины, повлиявших на итоговый результат.

Судейский кризис ФИФА

  • Массовое недовольство: претензии Египта дополнили череду скандалов - ранее на арбитраж пожаловалась Бельгия и представители УЕФА.
  • Реакция экспертов: спортивное сообщество открыто указывает на негативную тенденцию в качестве судейства на текущем мундиале.

Напомним, Аргентина в четвертьфинале сыграет против Швейцарии, которая выбила с турнира Колумбию. Матч состоится 12 июля. Также на этой стадии встретятся Франция - Марокко, Испания - Бельгия и Норвегия - Англия.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующими чемпионами являются аргентинцы.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/4 финала, мужчины
10 июля 01:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Марокко
Проголосовало 45 человек

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