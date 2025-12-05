Египет подал жалобу в ФИФА на судей матча с Аргентиной

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала официальную жалобу в ФИФА на судейство француза Франсуа Летексье в матче 1/8 финала против Аргентины (2:3), передают Vesti.kz.

Мощный камбэк и исторический рекорд Месси: видеообзор победы Аргентины над Египтом

По информации издания AS, африканская сторона назвала арбитров главными виновниками своего поражения и потребовала их немедленного исключения до конца турнира.

Суть протеста Египта

Официальная жалоба: президент EFA Хани Або Рида направил ФИФА требование провести расследование.

Главная цель: полное отстранение французской бригады арбитров от работы на ЧМ-2026.

Причина: ряд ключевых ошибок в пользу Аргентины, повлиявших на итоговый результат.

Судейский кризис ФИФА

Массовое недовольство: претензии Египта дополнили череду скандалов - ранее на арбитраж пожаловалась Бельгия и представители УЕФА.

Реакция экспертов: спортивное сообщество открыто указывает на негативную тенденцию в качестве судейства на текущем мундиале.

Напомним, Аргентина в четвертьфинале сыграет против Швейцарии, которая выбила с турнира Колумбию. Матч состоится 12 июля. Также на этой стадии встретятся Франция - Марокко, Испания - Бельгия и Норвегия - Англия.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующими чемпионами являются аргентинцы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!