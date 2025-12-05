Кафу отреагировал на провал Бразилии на чемпионате мира-2026

Бразилия вылетела с чемпионата мира-2026 по футболу на стадии 1/8 финала, проиграв Норвегии. Двукратный чемпион мира Кафу (142 матча за сборную) прокомментировал этот результат для Daily Mail и призвал запустить новый четырехлетний цикл, передают Vesti.kz.

"К сожалению, результат на этом чемпионате мира оказался не тем, которого мы ожидали, - рассказал Кафу. - Бразилия всегда остается глубоко уважаемой командой. Они были чемпионами мира. На этом ЧМ мы выступили не лучшим образом - это факт... бразильская сборная сыграла хуже, чем мы надеялись. Но я всегда говорю: циклы начинаются, циклы заканчиваются, и цикл сборной Бразилии 2030 года начинается прямо сейчас".

Бразильцы не проходят дальше четвертьфинала с победного ЧМ-2002. Кафу объяснил, с чего нужно начинать изменения:

"Подумать о том, что на этом чемпионате мира было сделано правильно, и исправить то, что пошло не так. Это не решается сиюминутно, за один раз, ведь [один матч] не заставит вас выбросить четыре года работы".

Этот матч также стал последним в международной карьере 34-летнего Неймара. Экс-нападающий "Сантоса" покидает сборную в статусе ее лучшего бомбардира (80 голов). Кафу высказался о его уходе:

"Великие кумиры, огромные звезды, люди, добившиеся успеха в спорте и в жизни, - все они однажды уходят на покой. Сыновья становятся отцами, отцы - дедушками, дедушки - прадедушками... поколения сменяют друг друга. Неймар оставляет после себя великое наследие в футболе. Он уходит как великий игрок, и нам будет его не хватать".

Лидером следующего поколения на ЧМ-2030 в Марокко, Испании и Португалии должен стать Винисиус Жуниор. Кафу отказался сравнивать нынешнюю команду с прошлыми составами:

"Поколения нельзя сравнивать. Я не могу сравнивать свое поколение с 70-ми, 70-е нельзя сравнивать с 80-ми, а 80-е - с 90-ми. Это были поколения победителей, поколения, которые творили историю футбола. Наше поколение вошло в историю, сыграв в трех финалах чемпионатов мира подряд, и я надеюсь, что поколение 2030 года сможет оказать такое же влияние".

Напомним, что на ЧМ-2026 определились все пары четвертьфинала, подробности приведены здесь.

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