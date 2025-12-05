Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает Vesti.kz.

Последним участником этой стадии стала сборная Швейцарии, которая в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти обыграла Колумбию после безголевой ничьей в основное и дополнительное время.

Таким образом, борьбу за титул продолжают восемь национальных команд.

Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

* Франция — Марокко (10 июля, 01:00 по казахстанскому времени)

* Испания — Бельгия (11 июля, 00:00)

* Норвегия — Англия (12 июля, 02:00)

* Аргентина — Швейцария (12 июля, 06:00)

Кто на кого может выйти

Победитель пары Франция — Марокко в полуфинале встретится с сильнейшей командой противостояния Испания — Бельгия.

В другой части сетки победитель матча Норвегия — Англия сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.

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