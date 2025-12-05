Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает Vesti.kz.
Последним участником этой стадии стала сборная Швейцарии, которая в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти обыграла Колумбию после безголевой ничьей в основное и дополнительное время.
Таким образом, борьбу за титул продолжают восемь национальных команд.
Пары 1/4 финала ЧМ-2026:
* Франция — Марокко (10 июля, 01:00 по казахстанскому времени)
* Испания — Бельгия (11 июля, 00:00)
* Норвегия — Англия (12 июля, 02:00)
* Аргентина — Швейцария (12 июля, 06:00)
Кто на кого может выйти
Победитель пары Франция — Марокко в полуфинале встретится с сильнейшей командой противостояния Испания — Бельгия.
В другой части сетки победитель матча Норвегия — Англия сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.
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