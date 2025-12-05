Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира-2026 по футболу, передает Vesti.kz.

Путевку в следующую стадию турнира команда завоевала после напряженного матча 1/8 финала против Колумбии.

Судьбу встречи решила серия пенальти

Основное время игры завершилось без забитых мячей - 0:0. В дополнительное время команды также не смогли поразить ворота друг друга, поэтому победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

В пробивании 11-метровых точнее оказались швейцарцы. Игроки Колумбии не реализовали два удара, тогда как сборная Швейцарии допустила лишь один промах и оформила выход в четвертьфинал.

Впереди - Аргентина

Теперь сборную Швейцарии ждет встреча с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Команды поспорят за путевку в полуфинал мирового первенства. По казахстанскому времени матч состоится 12 июля в 02:00. Он пройдет в Канзас Сити (США).

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