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ЧМ-2026
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Пенальти после матча Швейцария - Колумбия определили последнего четвертьфиналиста ЧМ-2026

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Пенальти после матча Швейцария - Колумбия определили последнего четвертьфиналиста ЧМ-2026 Сборная Швейцарии по футболу. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира-2026 по футболу, передает Vesti.kz.

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Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира-2026 по футболу, передает Vesti.kz.

Путевку в следующую стадию турнира команда завоевала после напряженного матча 1/8 финала против Колумбии.

Судьбу встречи решила серия пенальти

Основное время игры завершилось без забитых мячей - 0:0. В дополнительное время команды также не смогли поразить ворота друг друга, поэтому победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

В пробивании 11-метровых точнее оказались швейцарцы. Игроки Колумбии не реализовали два удара, тогда как сборная Швейцарии допустила лишь один промах и оформила выход в четвертьфинал.


Впереди - Аргентина

Теперь сборную Швейцарии ждет встреча с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Команды поспорят за путевку в полуфинал мирового первенства. По казахстанскому времени матч состоится 12 июля в 02:00. Он пройдет в Канзас Сити (США).

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