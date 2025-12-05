Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Аргентины и Египта.

Как сообщают Vesti.kz, матч прошел в Атланте (США) и завершился победой команды Лионеля Месси со счетом 3:2.

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По ходу встречи аргентинцы оказались в непростом положении, уступая со счетом 0:2. Однако команда сумела переломить ход игры, оформила впечатляющий камбэк и одержала волевую победу.

Отметим, что один из мячей сборная Аргентины забила после результативной передачи Лионеля Месси, которая стала для капитана команды рекордной - девятой на чемпионатах мира. Благодаря этому он стал лучшим ассистентом в истории турнира, превзойдя достижение Диего Марадоны. Также Месси отметился голом.

Видео самых ярких моментов матча Аргентина - Египет 3:2



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