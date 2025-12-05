Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, сообщают Vesti.kz.

Историческое достижение капитан сборной Аргентины установил в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта.

К 79-й минуте матча аргентинцы уступали со счетом 0:2, однако Месси отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро, который сократил отставание своей команды.

Этот ассист стал для Месси девятым на чемпионатах мира. Благодаря этому он вышел на первое место по количеству голевых передач в истории турнира, превзойдя достижение Диего Марадоны, на счету которого было восемь результативных пасов.

Напомним, что Аргентина сделала камбэк и победила Египет со счетом 3:2. Месси, помимо ассиста, отметился голом.

В четвертьфинале Аргентина сыграет с победителем матча Швейцария - Колумбия.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!