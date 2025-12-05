Аргентина за 4 минуты отыгралась с 0:2 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Атланте (США) и получилась крайне драматичной. Уже на 15-й минуте Ясер Ибрагим точным ударом головой вывел египтян вперед.

На 21-й минуте Аргентина имела шанс сравнять счет, но Лионель Месси не смог с точки переиграть голкипера Мустафу Шубира.

В первой половине действующие чемпионы мира имели еще ряд моментов для гола, но Шубир проявил себя образцово.

Во втором тайме сборная Египта в ходе стремительной контратаки забила еще один гол. На 67-й минуте отличился Мостафа Зико.

Перед этим на 58-й минуте французский арбитр Франсуа Летексье отменил гол Зико. После просмотра VAR он усмотрел нарушение в атаке у египтян.

На камбэк аргентинцы пошли на 79-й минуте. Кристиан Ромеро воспользовался ассистом Месси и переиграл Шубира.

Спустя четыре минуты уже сам Месси забил гол, сравняв счет - 2:2. Победу Аргентина добилась в компенсированное время.

На 90+2-й минуте Энцо Фернандес замкнул подачу Лаутаро Мартинеса и принес победу аргентинцам.

В 1/4 финала команда Леонеля Скалони сыграет с победителе пары Швейцария - Колумбия.

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