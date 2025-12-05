Лионель Месси не смог сдержать эмоций после волевой победы сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кадры с плачущим футболистом мгновенно разлетелись по социальным сетям и стали одной из самых обсуждаемых тем дня.

Примечательно, что всего сутки назад пользователи массово публиковали фотографии и видео с плачущим Криштиану Роналду. Только у него были слезы из-за поражения Португалии от Испании. Теперь же вирусным стал плачущий от счастья Месси, который вместе со сборной Аргентины продолжает борьбу за титул.

Напомним, что аргентинцы по ходу встречи уступали со счетом 0:2, однако сумели совершить впечатляющий камбэк и вырвали победу - 3:2, оформив выход в четвертьфинал.

Сам Месси внес ключевой вклад в спасение команды, отметившись голевой передачей, которая стала для него рекордной, а также 39-летний капитан записан на свой счет гол.

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