Защитник "Арсенала" за 150 миллионов стал главной целью президента "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает подписать 25-летнего центрального защитника "Арсенала" Вильяма Салиба этим летом. Глава каталонцев хочет создать лучшую оборонительную связку в мире, объединив француза с молодым Пау Кубарси, передают Vesti.kz.

Главное препятствие - цена

"Арсенал" категорически не желает отпускать своего ключевого защитника, контракт которого рассчитан до июня 2030 года. Лондонский клуб объявил Салиба неприкасаемым и готов сесть за стол переговоров только при получении астрономического предложения от 150 миллионов евро фиксированной суммы.

Финансовый тупик каталонцев

Для жестко ограниченного правилами финансового фэйр-плей бюджета "Барселоны" такой трансфер практически невозможен. В то же время главные конкуренты в борьбе за игрока - "Реал" и "Пари Сен-Жермен" - обладают гораздо большей финансовой гибкостью. Ранее они уже делали официальные заходы:

ПСЖ (апрель 2026): предлагал 100 миллионов евро, но получил отказ.

"Реал" (конец 2025): был готов выплатить более 87 миллионов евро.

План "Барселоны"

Руководство "сине-гранатовых" делает ставку на сам спортивный проект. Каталонцы надеются убедить окружение Салиба оказать давление на "Арсенал" ради снижения ценника. Ближайшие недели летнего трансферного окна покажут, сможет ли Лапорта найти хирургически точное решение для бюджета или Салиба останется для клуба несбыточной мечтой.

Салиба является игроком "Арсенала" с 2019 года, когда перешел из "Сент-Этьена" за 30 миллионов евро. При этом играл в аренде за "Ниццу" и "Марсель". В сезоне-2025/26 он провел за "канониров" 50 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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