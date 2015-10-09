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Англия
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Арбелоа хочет забрать в новый клуб сразу трех игроков "Реала"

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Арбелоа хочет забрать в новый клуб сразу трех игроков "Реала" Альваро Арбелоа. ©Depositphotos/Musiu0

Новый главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа хочет начать работу в лондонском клубе с приглашения сразу нескольких знакомых ему футболистов из мадридского "Реала", передают Vesti.kz

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Новый главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа хочет начать работу в лондонском клубе с приглашения сразу нескольких знакомых ему футболистов из мадридского "Реала", передают Vesti.kz

Как пишет AS со ссылкой на BBC Sport, испанский специалист заинтересован в аренде Франко Мастантуоно, а также хотел бы оформить полноценные трансферы Гонсало Гарсии и Франа Гарсии.

Для Арбелоа эти игроки хорошо знакомы по системе "Реала", поэтому он рассчитывает использовать их в своем новом проекте в Англии. Теперь многое будет зависеть от позиции мадридского клуба и готовности самих футболистов продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Напомним, английский "Фулхэм" официально назначил Альваро Арбелоа новым главным тренером команды. Бывший наставник мадридского "Реала" подписал с лондонским клубом трехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

В прошлом сезоне "Фулхэм" финишировал на 11-м месте в английской Премьер-лиге.

Тем временем "Реал" после ухода Арбелоа начинает новый этап под руководством Жозе Моуринью. 63-летний португальский специалист также заключил соглашение с мадридским клубом до лета 2029 года.

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