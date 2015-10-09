"Сантос" принял решение по Неймару после вылета с ЧМ-2026

Бразильский "Сантос" предоставил своему лидеру Неймару дополнительный отдых после завершения выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Клуб отпустил Неймара в отпуск

По информации Globo, после окончания мирового первенства руководство "Сантоса" разрешило 34-летнему нападающему взять несколько выходных. Сейчас футболист остается в США вместе с семьей, а дата его возвращения в расположение команды пока не утверждена.

Ожидается, что отпуск Неймара продлится как минимум десять дней.

Переговоры состоятся позже

Источник отмечает, что в ближайшее время "Сантос" планирует провести встречу с игроком и его представителями. При этом конкретная дата переговоров пока не назначена.

В клубе решили дать форварду время, чтобы восстановиться эмоционально после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира. Турнир в США, Канаде и Мексике стал для Неймара последним в карьере на мировых первенствах. Ранее отец футболиста публично призвал сына не завершать профессиональную карьеру.

Сборная Бразилии завершила выступление уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии. На турнире Неймар принял участие в двух матчах и отметился одним забитым мячом.

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