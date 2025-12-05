Роналдо назвал двух главных виновников вылета Бразилии с ЧМ-2026

Двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо подверг жёсткой критики главного тренера сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти после вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Легендарный форвард считает, что поражение Бразилии в 1/8 финала стало во многом следствием решений тренерского штаба.

"Честно говоря, думаю, что этот вылет стал следствием решений, принятых тренерским штабом.

Карло Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола, но в этот вечер он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не оказался в заявке. Он провёл великолепный сезон, находится в отличной форме, а сборной Бразилии нужен был нападающий, способный предложить команде что-то иное", - цитирует Роналдо издание Le Parisien.

Также от легенды досталось и нападающему бразильцев Винисиусу Жениору.

"Винисиус тоже должен взять на себя ответственность. Мы все знаем, насколько он талантлив, но этот чемпионат мира не оправдал его ожиданий. Он так и не смог показать тот уровень игры, который регулярно демонстрирует в клубе", - добавил Роналдо.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бразилия потерпела поражение от Норвегии со счетом 1:2. "Селесао" впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал мундиаля.

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