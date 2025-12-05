Сборная Норвегии стала очередным участником четвертьфинала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала, который прошел в Ист-Ратерфорде (США), скандинавская команда обыграла Бразилию со счетом 2:1. Автором дубля стал форвард Эрлинг Холанд. Гол престижа за Бразилию забил Неймар.

Бразильцы могли выйти вперед уже на 13-й минуте. После просмотра видеоповтора VAR главный арбитр назначил пенальти в их пользу, однако полузащитник Бруно Гимарайнш не сумел реализовать 11-метровый. Голкипер норвежцев Орьян Ньюланд угадал направление удара и совершил важнейший сейв.

Судьбу встречи решил Эрлинг Холанд. На 79-й минуте форвард получил мяч в штрафной площади соперника и мощным ударом головой отправил его в правый угол ворот. А на 90-й минуте, получив мяч на углу штрафной, он нанес точный удар в нижний угол ворот и во второй раз поразил ворота соперника.

В стартовый состав сборной Бразилии не вошел Неймар. Звездный форвард вышел на замену на 67-й минуте и уже в добавленное к матчу время забил гол престижа, реализовав пенальти.

Норвегия вышла в четвертьфинал мирового первенства, где сыграет с победителем матча Мексика - Англия. А сборная Бразилии завершила выступление на турнире.

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