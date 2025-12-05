Сборная Бразилии не смогла реализовать пенальти и открыть счет в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Норвегии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 13-й минуте встречи главный арбитр после просмотра эпизода с помощью VAR назначил одиннадцатиметровый удар в пользу бразильцев.

Исполнять пенальти взялся Бруно Гимарайнш, однако открыть счет ему не удалось. Вратарь сборной Норвегии Орьян Нюланд угадал направление удара и отбил мяч.

После первого тайма на табло ничья 0:0.

Напомним, что победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет с лучшим противостояния между Мексикой и Англией. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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