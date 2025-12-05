Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Норвегии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, в ночь с 5 на 6 июля, на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

Стартовый состав сборной Бразилии: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимарайнс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли.

Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанд, Нуса.

Отметим, что звездный форвард Бразилии Неймар остался в запасе.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет с лучшим противостояния между Мексикой и Англией. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!