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ЧМ-2026
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Неймар против Холанда? Бразилия и Норвегия назвали составы на матч ЧМ-2026

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Неймар против Холанда? Бразилия и Норвегия назвали составы на матч ЧМ-2026 Эрлинг Холанд. Фото: instagram.com/fifaworldcup©

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Норвегии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Норвегии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, в ночь с 5 на 6 июля, на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

Стартовый состав сборной Бразилии: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимарайнс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли.


Стартовый состав сборной Норвегии: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанд, Нуса.

Отметим, что звездный форвард Бразилии Неймар остался в запасе.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет с лучшим противостояния между Мексикой и Англией. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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