Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Португалии и Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Арлингтоне (Техас, США). Победу со счётом 1:0 в этом матче одержали испанцы. Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте.

Родри провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями, так же как его товарищ по команде Ламин Ямаль и звездный капитан португальцев Криштиану Роналду.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.

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