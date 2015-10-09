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Италия
Сегодня 19:40
 

Модричу предложили контракт с 19-кратным чемпионом после вылета с ЧМ-2026

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Модричу предложили контракт с 19-кратным чемпионом после вылета с ЧМ-2026 Лука Модрич в составе сборной Хорватии. ©Depositphotos/vldv

Новый главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим дал понять, что рассчитывает сохранить в команде хорватского ветерана Луку Модрича и уже обсудил этот вопрос с полузащитникомом, передают Vesti.kz.

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Новый главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим дал понять, что рассчитывает сохранить в команде хорватского ветерана Луку Модрича и уже обсудил этот вопрос с полузащитникомом, передают Vesti.kz.

Аморим решил судьбу Модрича в "Милане"

Наставник "россонери" публично подтвердил, что хочет видеть 40-летнего футболиста в составе и в сезоне-2026/27.

"Я хочу, чтобы Модрич остался. Я уже поговорил с Лукой, и, если потребуется… я поеду и заберу его лично! Я хочу, чтобы Модрич был с нами в этом сезоне", — цитирует слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо.

Карьера Модрича продолжится после ЧМ-2026?

После вылета сборной Хорватии с чемпионата мира-2026 многие ожидали, что Модрич объявит о завершении профессиональной карьеры. Однако опытный полузащитник пока не стал делать подобных заявлений.

Прошедший сезон стал для хорвата первым в составе "Милана". Летом 2025 года он перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента после многолетней карьеры в мадридском "Реале", подписав контракт на один сезон с возможностью продления.

Статистика и итоги сезона

В минувшем розыгрыше Серии А Модрич провел 34 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Сам "Милан" не смог побороться за чемпионский титул, который достался "Интеру". Несмотря на это, "россонери" остаются одним из самых титулованных клубов Европы, имея в своей истории семь побед в Лиге чемпионов и 19 чемпионских титулов Италии.

Модрич согласился на контракт с 7-кратным победителем ЛЧ после вылета с ЧМ-2026

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12 Парма 38 11 12 15 28-46 45
13 Торино 38 12 9 17 44-63 45
14 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19 Верона Хеллас 38 3 12 23 25-61 21
20 Пиза 38 2 12 24 26-71 18

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