Модричу предложили контракт с 19-кратным чемпионом после вылета с ЧМ-2026

Новый главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим дал понять, что рассчитывает сохранить в команде хорватского ветерана Луку Модрича и уже обсудил этот вопрос с полузащитникомом, передают Vesti.kz.

Аморим решил судьбу Модрича в "Милане"

Наставник "россонери" публично подтвердил, что хочет видеть 40-летнего футболиста в составе и в сезоне-2026/27.

"Я хочу, чтобы Модрич остался. Я уже поговорил с Лукой, и, если потребуется… я поеду и заберу его лично! Я хочу, чтобы Модрич был с нами в этом сезоне", — цитирует слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо.

Карьера Модрича продолжится после ЧМ-2026?

После вылета сборной Хорватии с чемпионата мира-2026 многие ожидали, что Модрич объявит о завершении профессиональной карьеры. Однако опытный полузащитник пока не стал делать подобных заявлений.

Прошедший сезон стал для хорвата первым в составе "Милана". Летом 2025 года он перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента после многолетней карьеры в мадридском "Реале", подписав контракт на один сезон с возможностью продления.

Статистика и итоги сезона

В минувшем розыгрыше Серии А Модрич провел 34 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Сам "Милан" не смог побороться за чемпионский титул, который достался "Интеру". Несмотря на это, "россонери" остаются одним из самых титулованных клубов Европы, имея в своей истории семь побед в Лиге чемпионов и 19 чемпионских титулов Италии.

Модрич согласился на контракт с 7-кратным победителем ЛЧ после вылета с ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!