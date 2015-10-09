"Кайрат" выиграл первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" с победы стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв черногорскую "Сутьеску" в первом матче стартового квалификационного раунда со счетом 2:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась на "Центральном" стадионе в Алматы и держала болельщиков в напряжении вплоть до последних секунд.
Отменённый гол и нули до перерыва
Хозяева активно начали встречу и уже в середине первого тайма сумели отправить мяч в ворота соперника. Португальский форвард Жоржиньо завершил одну из атак точным ударом, однако после вмешательства арбитров взятие ворот было отменено из-за офсайда.
До перерыва зрители больше забитых мячей не увидели, и команды ушли в раздевалки при счёте 0:0.
Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда
Новички вывели "Кайрат" вперёд
Во втором тайме давление алматинцев всё же принесло результат. На 76-й минуте после розыгрыша углового Исмаил Бекболат выиграл борьбу и сбросил мяч на дальнюю штангу, где его в сетку отправил бразильский защитник Лукас Африко, присоединившийся к "жёлто-чёрным" перед началом сезона.
Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда
Развязка наступила в компенсированное время
На 90-й минуте черногорцы восстановили равновесие усилиями нападающего Марко Мрвалевича, который воспользовался своим шансом и сделал счёт 1:1.
Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда
Но последнее слово осталось за алматинцами. Уже на 93-й минуте Исмаил Бекболат оформил второй результативный пас в матче, а победный мяч забил ещё один новичок команды — испанский форвард Марк Гуаль, принеся "Кайрату" важнейшую победу со счётом 2:1.
Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда
Всё решится в Черногории
Таким образом, чемпион Казахстана добился минимального преимущества перед ответной встречей. Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ответный матч между "Сутьеской" и "Кайратом" состоится 16 июля в Черногории.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама