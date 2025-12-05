Goal.com назвал победителя ЧМ-2026 среди участников 1/4 финала

Популярный портал Goal.com оценил шансы участников 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года на победу в турнире, сообщают Vesti.kz.
Главным фаворитом мундиаля считается сборная Франции. Второй командой, имеющий наивысшие шансы на победу, является сборная Испании.
Тройку замкнула команда Англии. Наименьшие шансы на триумф - у сборной Бельгии.
Рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal.com:
- Франция
- Испания
- Англия
- Аргентина
- Норвегия
- Марокко
- Швейцария
- Бельгия
Пары 1/4 финала ЧМ-2026:
- Франция — Марокко (10 июля, 01:00 по казахстанскому времени)
- Испания — Бельгия (11 июля, 00:00)
- Норвегия — Англия (12 июля, 02:00)
- Аргентина — Швейцария (12 июля, 06:00)
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама