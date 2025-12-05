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ЧМ-2026
Сегодня 10:53
 

Goal.com назвал победителя ЧМ-2026 среди участников 1/4 финала

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Goal.com назвал победителя ЧМ-2026 среди участников 1/4 финала ©depositphotos.com/thenews2.com

Популярный портал Goal.com оценил шансы участников 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года на победу в турнире, сообщают Vesti.kz.

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Популярный портал Goal.com оценил шансы участников 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года на победу в турнире, сообщают Vesti.kz.

Главным фаворитом мундиаля считается сборная Франции. Второй командой, имеющий наивысшие шансы на победу, является сборная Испании.

Тройку замкнула команда Англии. Наименьшие шансы на триумф - у сборной Бельгии.

Рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal.com:

  1. Франция
  2. Испания
  3. Англия
  4. Аргентина
  5. Норвегия
  6. Марокко
  7. Швейцария
  8. Бельгия

Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

  • Франция — Марокко (10 июля, 01:00 по казахстанскому времени)
  • Испания — Бельгия (11 июля, 00:00)
  • Норвегия — Англия (12 июля, 02:00)
  • Аргентина — Швейцария (12 июля, 06:00)

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.


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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/4 финала, мужчины
10 июля 01:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Марокко
Проголосовало 674 человек

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