Goal.com назвал победителя ЧМ-2026 среди участников 1/4 финала

Популярный портал Goal.com оценил шансы участников 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года на победу в турнире, сообщают Vesti.kz.

Главным фаворитом мундиаля считается сборная Франции. Второй командой, имеющий наивысшие шансы на победу, является сборная Испании.

Тройку замкнула команда Англии. Наименьшие шансы на триумф - у сборной Бельгии.

Рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal.com:

Франция Испания Англия Аргентина Норвегия Марокко Швейцария Бельгия

Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

Франция — Марокко (10 июля, 01:00 по казахстанскому времени)

Испания — Бельгия (11 июля, 00:00)

Норвегия — Англия (12 июля, 02:00)

Аргентина — Швейцария (12 июля, 06:00)

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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