У "Арсенала" запросили 80 миллионов за антигероя ЧМ-2026

Полузащитник "Ньюкасла" и сборной Бразилии Бруно Гимараэс оказался в сфере интересов действующего чемпиона Англии — лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.

"Арсенал" получил отказ

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "канониры" предложили за бразильского хавбека около 76 миллионов евро.

Однако руководство "Ньюкасла" не устроила эта сумма. По данным источника, английский клуб рассчитывает выручить за 28-летнего футболиста не менее 80 миллионов евро.

Сильный сезон в Англии

В сезоне-2025/2026 Гимараэс был одним из лидеров "Ньюкасла". Во всех турнирах полузащитник провёл 41 матч, в которых отметился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Фото: Depositphotos/thenews2.com

Чемпионат мира завершился разочарованием

Несмотря на успешный клубный сезон, выступление Гимараэса на чемпионате мира-2026 вышло неоднозначным.

За сборную Бразилии полузащитник сыграл пять матчей и записал на свой счёт четыре голевые передачи, однако решающий эпизод турнира оказался для него неудачным.

В матче 1/8 финала против Норвегии бразилец не реализовал пенальти в первом тайме. Впоследствии пятикратные чемпионы мира уступили со счётом 1:2 и завершили выступление на турнире, а многие болельщики назвали Гимараэса одним из главных антигероев встречи.

"Реал" готов отдать 270 миллионов за "нового Зидана"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!