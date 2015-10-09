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Испания
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"Реал" продал победителя Лиги чемпионов конкуренту за 2 миллиарда

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"Реал" продал победителя Лиги чемпионов конкуренту за 2 миллиарда ©depositphotos.com

Защитник мадридского "Реала" Фран Гарсия перешел в "Бетис", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу футбольного клуба из Севильи.

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Защитник мадридского "Реала" Фран Гарсия перешел в "Бетис", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу футбольного клуба из Севильи.

Соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до лета 2030 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила четыре миллиона евро (2 миллиарда тенге). Кроме того, "Реал" сохранил за собой 50 процентов прав от будущей продажи игрока.

По итогам прошлого сезона "Бетис" финишировал на пятом месте в чемпионате Испании, благодаря чему обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Гарсия является воспитанником "Реала". Защитник провёл за "королевский клуб" 109 матчей (23 матча в сезоне-2025/26), выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также он представлял "Райо Вальекано".

Со сборной Испании Гарсия стал победителем Лиги наций в 2023 году.


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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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