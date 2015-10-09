"Кайрат" открыл счёт в первом матче Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" открыл счёт матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески", сообщет корреспондент Vesti.kz.

На 76-й минуте отличился бразильский защитник "жёлто-чёрных" Лукас Африко. После подачи углового Исмаил Бекболат скинул мяч на дальнюю штангу, где его замкнул новичок "Кайрата".

Встреча в эти минуты проходит на "Центральном" стадионе в Алматы.

Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а ответная встреча состоится 16 июля в Черногории.

Ссылка на прямую трансляцию второго тайма доступна здесь.

С составами команд можно ознакомиться тут.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!