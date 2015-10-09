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Лига чемпионов
Сегодня 21:38
 

"Кайрат" открыл счёт в первом матче Лиги чемпионов

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"Кайрат" открыл счёт в первом матче Лиги чемпионов Болельщики "Кайрата" на "Центральном" стадионе в Алматы. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Алматинский "Кайрат" открыл счёт матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески", сообщет корреспондент Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" открыл счёт матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески", сообщет корреспондент Vesti.kz.

На 76-й минуте отличился бразильский защитник "жёлто-чёрных" Лукас Африко. После подачи углового Исмаил Бекболат скинул мяч на дальнюю штангу, где его замкнул новичок "Кайрата".

Встреча в эти минуты проходит на "Центральном" стадионе в Алматы.

Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а ответная встреча состоится 16 июля в Черногории.

Ссылка на прямую трансляцию второго тайма доступна здесь.

С составами команд можно ознакомиться тут.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
2:1
Сутьеска
Сутьеска
(Никшич)
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Кайрат

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Ничья

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