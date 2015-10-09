"Кайрат" объявил состав на первый матч Лиги чемпионов

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин определился с составом на домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески", передают Vesti.kz.
Состав "Кайрата":
- Анарбеков (вр),
- Мата,
- Мартынович (к),
- Африко,
- Тапалов,
- Оксанен,
- Касабулат,
- Юккола,
- Жоржиньо,
- Мрынский,
- Гуаль.
Состав "Сутьески":
- Гилен (вр, к),
- Ражнатович,
- Копитович,
- Бабич,
- Голубович,
- Чадженович,
- Хочко,
- Шимун,
- Чавор,
- Мрвалевич,
- Анчич.
Где и когда смотреть матч
Встреча состоится сегодня, 8 июля, на "Центральном" стадионе в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Прямая трансляция поеденка будет доступна по этой ссылке.
Ответный матч пройдёт 16 июля в Черногории.
Ранее тренер "Сутьески" указал на главное преимущество "Кайрата" перед матчем ЛЧ.
Добавим также, что ИИ назвал точный счёт первого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов.
Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов?
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