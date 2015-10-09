"Кайрат" объявил состав на первый матч Лиги чемпионов

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин определился с составом на домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески", передают Vesti.kz.

Состав "Кайрата":

Анарбеков (вр),

Мата,

Мартынович (к),

Африко,

Тапалов,

Оксанен,

Касабулат,

Юккола,

Жоржиньо,

Мрынский,

Гуаль.

Состав "Сутьески":

Гилен (вр, к),

Ражнатович,

Копитович,

Бабич,

Голубович,

Чадженович,

Хочко,

Шимун,

Чавор,

Мрвалевич,

Анчич.

Где и когда смотреть матч

Встреча состоится сегодня, 8 июля, на "Центральном" стадионе в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Прямая трансляция поеденка будет доступна по этой ссылке.

Ответный матч пройдёт 16 июля в Черногории.

Ранее тренер "Сутьески" указал на главное преимущество "Кайрата" перед матчем ЛЧ.

Добавим также, что ИИ назвал точный счёт первого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов?

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