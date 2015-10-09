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Лига чемпионов
Сегодня 19:05
 

"Кайрат" объявил состав на первый матч Лиги чемпионов

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"Кайрат" объявил состав на первый матч Лиги чемпионов Александр Мартынович (слева) и Темирлан Анарбеков в составе "Кайрата". ©Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин определился с составом на домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески", передают Vesti.kz.

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Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин определился с составом на домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески", передают Vesti.kz.

Состав "Кайрата":

  • Анарбеков (вр),
  • Мата,
  • Мартынович (к),
  • Африко,
  • Тапалов,
  • Оксанен,
  • Касабулат,
  • Юккола,
  • Жоржиньо,
  • Мрынский,
  • Гуаль.

Состав "Сутьески":

  • Гилен (вр, к),
  • Ражнатович,
  • Копитович,
  • Бабич,
  • Голубович,
  • Чадженович,
  • Хочко,
  • Шимун,
  • Чавор,
  • Мрвалевич,
  • Анчич.

Где и когда смотреть матч

Встреча состоится сегодня, 8 июля, на "Центральном" стадионе в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Прямая трансляция поеденка будет доступна по этой ссылке.

Ответный матч пройдёт 16 июля в Черногории.

Ранее тренер "Сутьески" указал на главное преимущество "Кайрата" перед матчем ЛЧ.

Добавим также, что ИИ назвал точный счёт первого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов?

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Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
2:1
Сутьеска
Сутьеска
(Никшич)
Кто победит в основное время?
Кайрат

83%

Ничья

7%

Сутьеска

10%

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