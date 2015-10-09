ИИ назвал точный счёт первого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

Сегодня, 8 июля, "Кайрат" проведёт первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Сутьески" из Черногории, передают Vesti.kz.

Встреча в Алматы начнётся в 20:00 по местному времени. Ответный матч состоится 16 июля в Черногории.

Искусственный интеллект предоставил прогноз на двухраундовое противостояние команд.

Первый матч (8 июля, Алматы): победа "Кайрата" со счётом 3:0 или 2:0.

Ответный матч (16 июля, Черногория): ничья 1:1 или победа "Кайрата" со счётом 2:1.

Обоснование ИИ для точного счёта первого матча (3:0/2:0)

Атакующий потенциал: алматинцы находятся на пике формы, забив 15 мячей в четырёх последних турах КПЛ (победы 3:0, 4:2, 3:1 и 5:0). Новичок Марк Гуаль и лидеры атаки Жоржиньо и Эдмилсон стабильно создают моменты.

Слабость атаки гостей: "Сутьеска" традиционно играет в закрытый, оборонительный футбол на выезде и сейчас только входит в игровой ритм, что снижает их шансы забить в Алматы.

Обоснование ИИ для точного счёта ответного матча (1:1/1:2)

Прагматизм "Кайрата": создав комфортный задел дома, в Черногории команда Рафаэля Уразбахтина сыграет по счёту, экономя силы перед матчами внутреннего чемпионата.

Фактор своего поля "Сутьески": на родном стадионе черногорцы окажут серьёзное сопротивление и, скорее всего, смогут забить свой гол престижа за счёт стандартов или контратак.

Сводный прогноз на проход

ИИ оценивает вероятность прохода "Кайрата" в следующий раунд Лиги чемпионов в 85 процентов. Общий счёт по сумме двух встреч ожидается в районе 4:1 или 5:1 в пользу казахстанского клуба.

Отметим, что если "Кайрат" пройдёт "Сутьеску", то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если же алматинский клуб оступится в этой дуэли, то вылетит во второй раунд Лиги конференций, не имея возможности продолжить путь в Лиге Европы.

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