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Лига чемпионов
Сегодня 08:00
 

ИИ назвал точный счёт первого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

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ИИ назвал точный счёт первого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Сегодня, 8 июля, "Кайрат" проведёт первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Сутьески" из Черногории, передают Vesti.kz

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Сегодня, 8 июля, "Кайрат" проведёт первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Сутьески" из Черногории, передают Vesti.kz

Встреча в Алматы начнётся в 20:00 по местному времени. Ответный матч состоится 16 июля в Черногории.

Искусственный интеллект предоставил прогноз на двухраундовое противостояние команд. 

Первый матч (8 июля, Алматы): победа "Кайрата" со счётом 3:0 или 2:0.
Ответный матч (16 июля, Черногория): ничья 1:1 или победа "Кайрата" со счётом 2:1.

Обоснование ИИ для точного счёта первого матча (3:0/2:0)

Атакующий потенциал: алматинцы находятся на пике формы, забив 15 мячей в четырёх последних турах КПЛ (победы 3:0, 4:2, 3:1 и 5:0). Новичок Марк Гуаль и лидеры атаки Жоржиньо и Эдмилсон стабильно создают моменты.

Слабость атаки гостей: "Сутьеска" традиционно играет в закрытый, оборонительный футбол на выезде и сейчас только входит в игровой ритм, что снижает их шансы забить в Алматы.

Обоснование ИИ для точного счёта ответного матча (1:1/1:2)

Прагматизм "Кайрата": создав комфортный задел дома, в Черногории команда Рафаэля Уразбахтина сыграет по счёту, экономя силы перед матчами внутреннего чемпионата.

Фактор своего поля "Сутьески": на родном стадионе черногорцы окажут серьёзное сопротивление и, скорее всего, смогут забить свой гол престижа за счёт стандартов или контратак.

Сводный прогноз на проход

ИИ оценивает вероятность прохода "Кайрата" в следующий раунд Лиги чемпионов в 85 процентов. Общий счёт по сумме двух встреч ожидается в районе 4:1 или 5:1 в пользу казахстанского клуба.

Отметим, что если "Кайрат" пройдёт "Сутьеску", то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если же алматинский клуб оступится в этой дуэли, то вылетит во второй раунд Лиги конференций, не имея возможности продолжить путь в Лиге Европы.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

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Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
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Сутьеска
Сутьеска
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