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Лига чемпионов
Сегодня 07:30
 

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов

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Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов ©Depositphotos/vldv

Сегодня, 8 июля, "Кайрат" проведёт первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Сутьески" из Черногории, передают Vesti.kz

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Сегодня, 8 июля, "Кайрат" проведёт первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Сутьески" из Черногории, передают Vesti.kz

Встреча состоится в Алматы и начнётся в 20:00. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ответный матч запланирован на 16 июля в Черногории.

Ранее команды не встречались друг с другом. Если "Кайрат" пройдёт "Сутьеску", то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если же алматинский клуб оступится в этой дуэли, то вылетит во второй раунд Лиги конференций, не имея возможности продолжить путь в Лиге Европы.

С заявкой "Кайрата" на матчи Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.

Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов?

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Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Сутьеска
Сутьеска
(Никшич)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Сутьеска
Проголосовало 209 человек

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