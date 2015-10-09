Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов

Сегодня, 8 июля, "Кайрат" проведёт первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Сутьески" из Черногории, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Алматы и начнётся в 20:00. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ответный матч запланирован на 16 июля в Черногории.

Ранее команды не встречались друг с другом. Если "Кайрат" пройдёт "Сутьеску", то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если же алматинский клуб оступится в этой дуэли, то вылетит во второй раунд Лиги конференций, не имея возможности продолжить путь в Лиге Европы.

С заявкой "Кайрата" на матчи Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.

Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов?

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