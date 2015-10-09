Стала известна заявка "Кайрата" на матчи Лиги чемпионов

Появилась заявка "Кайрата" на первый отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт УЕФА.

8 июля команда Рафаэля Уразбахтина примет на своем поле черногорскую "Сутьеску". В обойму вошли 22 игрока.

Заявка "Кайрата":

Вратари:

1. Темирлан Анарбеков,

82. Шерхан Калмурза;

Защитники:

3 Луиш Мата (Португалия),

4 Дамир Касабулат,

5 Лев Кургин,

14 Александр Мартынович (Беларусь),

24 Александр Мрынский,

25 Александр Широбоков,

44 Лукас Африко (Бразилия);

Полузащитники:

6 Адилет Садыбеков,

8 Олжас Байбек,

11 Себастьян Себальос (Аргентина),

13 Яакко Оксанен (Финляндия),

17 Азамат Туякбаев,

18 Дан Глазер (Израиль),

19 Ойва Юккола (Финляндия),

20 Еркин Тапалов;

Нападающие:

7 Жоржиньо (Португалия),

9 Эдмилсон (Бразилия),

15 Мансур Биркурманов,

28 Марк Гуаль (Испания),

81 Исмаил Бекболат.

Главный тренер: Рафаэль Уразбахтин.

В случае выхода во второй раунд алматинцев ждет встреча с чемпионом Кипра "Омонией".

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