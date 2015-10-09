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Лига чемпионов
Вчера 17:59
 

Стала известна заявка "Кайрата" на матчи Лиги чемпионов

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Стала известна заявка "Кайрата" на матчи Лиги чемпионов ©ФК "Кайрат"

Появилась заявка "Кайрата" на первый отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт УЕФА.

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Появилась заявка "Кайрата" на первый отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт УЕФА.

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8 июля команда Рафаэля Уразбахтина примет на своем поле черногорскую "Сутьеску". В обойму вошли 22 игрока.

Заявка "Кайрата":

Вратари: 
1. Темирлан Анарбеков,
82. Шерхан Калмурза;

Защитники:
3 Луиш Мата (Португалия),
4 Дамир Касабулат,
5 Лев Кургин,
14 Александр Мартынович (Беларусь),
24 Александр Мрынский,
25 Александр Широбоков,
44 Лукас Африко (Бразилия);

Полузащитники:
6 Адилет Садыбеков,
8 Олжас Байбек,
11 Себастьян Себальос (Аргентина),
13 Яакко Оксанен (Финляндия),
17 Азамат Туякбаев,
18 Дан Глазер (Израиль),
19 Ойва Юккола (Финляндия),
20 Еркин Тапалов;

Нападающие:
7 Жоржиньо (Португалия),
9 Эдмилсон (Бразилия),
15 Мансур Биркурманов,
28 Марк Гуаль (Испания),
81 Исмаил Бекболат.

Главный тренер: Рафаэль Уразбахтин.

В случае выхода во второй раунд алматинцев ждет встреча с чемпионом Кипра "Омонией".

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