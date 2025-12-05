Рекорд Германии пал? Аргентина догнала легендарного соперника

Сборная Аргентины с большим трудом пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, сломив сопротивление сборной Кабо-Верде лишь в дополнительное время, сообщают Vesti.kz.

Основного времени команде Лионеля Месси не хватило, чтобы определить победителя, однако в овертайме действующие чемпионы всё же добились решающего преимущества.

Этот матч стал для аргентинцев особенным не только из-за драматичной развязки. Встреча с Кабо-Верде оказалась уже 12-й в истории сборной Аргентины на чемпионатах мира, в которой потребовалось дополнительное время.

Таким образом, аргентинская команда повторила рекорд мундиалей по этому показателю. Теперь она делит первое место со сборной Германии, которая также за всю историю участия в чемпионатах мира провела 12 матчей с овертаймами.

Примечательно, что в число этих встреч входит и недавний поединок немцев со сборной Парагвая на ЧМ-2026, завершившийся поражением Германии и её досрочным вылетом из турнира.

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