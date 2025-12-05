Месси или Роналду? Салах назвал легенду, с которой хочет сыграть в последний раз

Лидер сборной Египта Мохамед Салах рассказал, кого из главных звёзд мирового футбола своего поколения хотел бы видеть соперником в так называемом "последнем танце" — на заключительном крупном турнире в карьере, сообщают Vesti.kz.

В числе вариантов египтянину предложили Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Гарри Кейна и Неймара. Ответ Салаха прозвучал особенно актуально на фоне продолжающегося ЧМ-2026.

"Месси", — приводит слова Салаха Folha de S.Paulo.

Сборная Египта уже пробилась в 1/8 финала турнира, где её ждёт встреча со сборной Аргентины. Для 34-летнего Салаха нынешний мундиаль стал третьим в карьере, тогда как 38-летний Месси проводит свой шестой чемпионат мира. Ранее капитан аргентинцев заявлял, что этот турнир станет для него последним.

При этом легендарный форвард продолжает демонстрировать высокий уровень. В матче 1/16 финала против сборной Кабо-Верде Месси записал на свой счёт гол и результативную передачу, помогая аргентинцам выйти в следующий раунд.

Поединок между сборными Египта и Аргентины состоится 7 июля в Атланте. На кону — путёвка в четвертьфинал чемпионата мира.

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