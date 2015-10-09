Один гол решил исход матча "Кызылжар" - "Елимай" в КПЛ-2026

"Елимай" из Семея обыграл на выезде петропавловский "Кызылжар" в матче 16-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся в Петропавловске и завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Роман Муртазаев, которому ассистировал Хрвое Илич.

"Елимай" набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Кызылжара" 15 баллов и 12-я строчка в КПЛ-2026.

В следующем туре "Елимай" сыграет на выезде с "Атырау". Матч пройдет 12 июля в Туркестане. "Кызылжар" матч 17-го тура провел ранее против "Кайрата" (0:3).

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