Гол легионера решил исход матча "Тобола" с аутсайдером КПЛ-2026

Костанайский "Тобол" уступил на выезде "Алтаю" в матче 16-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Усть-Каменогорске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 49-й минуте забил грузинский форвард "Алтая" Элгуджа Лобжанидзе.

Для "Алтая" эта победа вторая в КПЛ-2026. Ранее команда Вахида Масудова обыграла на выезде петропавловский "Кызылжар". "Алтай" набрал 13 очков и поднялся с последнего, 16-го места на 14-е.

В этом матче в составе "Тобола" сыграл Ислам Чесноков, вернувшийся в Костанай из шотландского "Хартса".

У "Тобола" 15 баллов и 13-я строчка в турнирной таблице.

В следующем матче "Алтай" сыграет с "Жетысу" на выезде. Игра состоится 11 июля. "Тобол" 12 июля примет "Окжетпес".

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