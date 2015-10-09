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КПЛ
Вчера 18:58
 

Гол легионера решил исход матча "Тобола" с аутсайдером КПЛ-2026

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Гол легионера решил исход матча "Тобола" с аутсайдером КПЛ-2026 ©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" уступил на выезде "Алтаю" в матче 16-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Костанайский "Тобол" уступил на выезде "Алтаю" в матче 16-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Усть-Каменогорске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 49-й минуте забил грузинский форвард "Алтая" Элгуджа Лобжанидзе.

Для "Алтая" эта победа вторая в КПЛ-2026. Ранее команда Вахида Масудова обыграла на выезде петропавловский "Кызылжар". "Алтай" набрал 13 очков и поднялся с последнего, 16-го места на 14-е.

В этом матче в составе "Тобола" сыграл Ислам Чесноков, вернувшийся в Костанай из шотландского "Хартса".

У "Тобола" 15 баллов и 13-я строчка в турнирной таблице.

В следующем матче "Алтай" сыграет с "Жетысу" на выезде. Игра состоится 11 июля. "Тобол" 12 июля примет "Окжетпес".

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
15 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
16 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 16, мужчины
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