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Лига чемпионов
Сегодня 15:30
 

Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов?

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Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов? Футболисты "Кайрата". Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Уже завтра, 8 июля, "Кайрат" начнёт свой путь в квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о первой игре в противостоянии с черногорской "Сутьеской".

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Уже завтра, 8 июля, "Кайрат" начнёт свой путь в квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о первой игре в противостоянии с черногорской "Сутьеской".

Первая игра стартового раунда квалификации пройдёт в Алматы в среду, 8 июля. Встреча на "Центральном" начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.


Первая встреча между чемпионами Казахстана и Черногории

Ранее "Кайрат" и "Сутьеска" никогда не играли друг с другом. Клуб из Алматы на протяжении двух последних лет становился чемпионом Казахстана, а команда из города Никшич стала лучшей в своей стране в последнем сезоне.

В отличие от "Кайрата", "Сутьеска" никогда не пробивалась в основной этап еврокубков. Эту команду вы можете помнить по противостоянию с "Астаной" на этом же этапе Лиги чемпионов в 2018 году - тогда казахстанский клуб прошёл дальше с общим счётом 3:0 (1:0, 2:0).

Более подробно о том, что из себя представляет "Сутьеска", мы рассказывали в нашем материале:

Проигрывали "Астане" и взяли экс-игрока КПЛ. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ?


Явное преимущество "Кайрата" - в чём оно?

Команда Рафаэля Уразбахтина неспроста считается большим фаворитом завтрашней игры. Букмекеры оценивают вероятность победы черногорцев коэффициентом от 8 до 11. 

Конечно, статус чемпиона Черногории почётный. Но "Сутьеска" в настоящий момент находится не в форме. В конце мая у них закончился сезон, а новый пока не начался. Команда провела три спарринга с крепкими соперниками, но проиграла в каждом из них.

Сначала уступили боснийскому чемпиону "Борацу" (0:1), затем второй команде Черногории "Морнар Бару" (0:1), а после проиграли и бронзовому призёру боснийской лиги "Сараево" (1:2).


"Кайрат" же сейчас находится в самом разгаре сезона. В последней игре они нанесли сокрушительное поражение идущему на третьем месте в КПЛ "Окжетпесу" (5:0). В отличной форме находится и испанский новичок Марк Гуаль, у которого 3+2 в пяти матчах премьер-лиги.

Несмотря на не самые стабильные результаты и отставание от "Ордабасы" в таблице, форму "Кайрата" не стоит недооценивать. У них четыре победы подряд и пять игр без поражений. В этом сезоне КПЛ они проиграли только один матч - всё тому же "Ордабасы" в гостях (1:2).


Поэтому ощущается, что у "Кайрата" есть отличные шансы одержать победу с надёжным заделом перед ответной встречей в Черногории, которая пройдёт в ночь с 15 на 16 июля.

Напомним, что если "Кайрат" пройдёт "Сутьеску", то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если же "Кайрат" оступится в этой дуэли, то вылетит сразу во второй раунд Лиги конференций, не имея возможности продолжить путь в Лиге Европы.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Сутьеска
Сутьеска
(Никшич)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Сутьеска
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