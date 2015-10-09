Проигрывали "Астане" и взяли экс-игрока КПЛ. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ?

Алматинский "Кайрат" через три недели начнёт свой путь в квалификации Лиги чемпионов 2026/27. Соперником пятикратных чемпионов Казахстана будет черногорская "Сутьеска". Корреспондент Vesti.kz рассказывает самое интересное об этом клубе.

Первая игра пройдёт в Алматы 7-8 июля, а ответная состоится в Никшиче 14-15 июля. Это будет второй подряд сезон "Кайрата" в главном еврокубковом турнире.

Чемпионы Черногории с многолетней историей

В соперники "Кайрату" выпал действующий чемпион черногорской лиги "Сутьеска". Команда из Никшича была образована 106 лет назад. За всю историю они шесть раз становились чемпионами своей страны.

В завершившемся сезоне "Сутьеска" набрала 72 очка после 36 туров, всего на три балла опередив "Морнар Бар". Так команда впервые за четыре года стала лучшей в Черногории.

Никогда не играли в основе еврокубков

Несмотря на опыт участия в еврокубках, после введения современного формата с групповым/общим этапом "Сутьеска" никогда не играла в основных континентальных турнирах.

В прошлом сезоне черногорцы выступали в квалификации Лиги конференций. Тогда они выбили белорусский "Динамо Брест" в первом раунде (3:2), но во втором вылетели из еврокубков после поражения от израильского "Бейтара Иерусалим" (3:7).

Уже вылетали от "Астаны" - это было 8 лет назад

В 2018 году "Сутьеска" стала соперником "Астаны" в первом квалификационнном раунде Лиги чемпионов. Навязать борьбу лучшей казахстанской команде на тот момент черногорцам не получилось.

Сначала они проиграли в гостях из-за гола Романа Муртазаева (0:1). А дома уступили с ещё большим разрывом в счёте - 0:2, забили Джордже Деспотович и Серикжан Мужиков.

Особенно красивым получился гол в исполнении Деспотовича:

Экс-игрок клубов КПЛ и ценник состава "Сутьески"

Суммарно игроки "Сутьески" оцениваются в 5,33 миллиона евро. Даже если из текущего состава "Кайрата" убрать Дастана Сатпаева, то стоимость команды составит 8,55 миллиона евро (ещё мы вычеркнули Рикардиньо, который до сих пор числится игроком алматинцев на портале Transfermarkt).

Самым дорогостоящим футболистом является 25-летний атакующий полузащитник Марко Шимун, который является действующим игроком сборной Черногории. Его ценник - 700 тысяч евро.

Любопытно, что в "Сутьеске" есть экс-игрок клубов КПЛ - это 31-летний опорный хавбек Йован Чадженович, который в 2020-м году играл за "Тараз", а в 2021-м - за "Кайсар". Всего за казахстанские клубы провёл 48 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист. В четырёх играх против "Кайрата" у него одна победа и три поражения.

Бояться не стоит, но уважать нужно

С учётом недавнего опыта "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов, они котируются гораздо выше "Сутьески". Но недооценивать чемпиона Черногории нельзя, тем более в этом году и "Кайрат" выглядит менее грозным, а ещё им предстоит играть без своей звёздочки Сатпаева.

Однако даже если учитывать всё перечисленное, "Сутьеска" явно не тот соперник, перед которым у "Кайрата" может проявиться синдром дрожащих колен. Алматинцы должны настраиваться на победу, ведь этот соперник им точно по зубам.

Да и сам по себе стартовый раунд очень важен, ведь если "Кайрат" сумеет его преодолеть, то обеспечит себе как минимум раунд плей-офф квалификации Лиги конференций (в случае вылета из Лиги чемпионов во втором раунде и из Лиги Европы в третьем). Если же в первом раунде квалификации проиграть, то команда сразу вылетит во второй раунд Лиги конференций, и больше права на ошибку не будет.

Отметим, что до старта квалификации Лиги чемпионов "Кайрат" проведёт четыре игры в премьер-лиге, включая сегодняшнюю с "Кызыл-Жаром", которая станет последней в составе алматинцев для Сатпаева.

У "Сутьески" же официальных матчей не будет, так как сейчас в Европе межсезонье, и это ещё одно важное преимущество для казахстанцев. Но черногорский чемпион точно проведёт контрольные спарринги для набора формы.

В "Кайрате" сделали заявление о прощании с Дастаном Сатпаевым

Фото: ФК "Тараз", ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©️

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