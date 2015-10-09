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Лига чемпионов
Вчера 19:17
 

Стал известен первый соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов

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Стал известен первый соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Стал известен соперник алматинского "Кайрата" по первому отборочному раунду квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Стал известен соперник алматинского "Кайрата" по первому отборочному раунду квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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На старте розыгрыша алматинцы сыграют с чемпионом Черногории клубом "Сутьеска" из города Никшич. Первый матч пройдет в Алматы, ответный состоится на выезде.

Первые матчи пройдут 7/8 июля, ответные - 14/15 июля.

Жеребьевка второго отборочного раунда турнира пройдет завтра, 17 июня.

Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 21–22 июля, ответные встречи пройдут 28–29 июля. Точные даты и время начала игр будут объявлены после проведения жеребьёвки.

Напомним, в минувшем сезоне "Кайрат" впервые в своей истории попал в основную стадию турнира. Алматинцы преодолели четыре раунда квалификации, а на общем этапе сыграли с таким клубами как "Реал" (Испания), "Интер" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Копенгаген" (Дания), "Пафос" (Кипр), "Олимпиакос" (Греция) и "Брюгге" (Бельгия).


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