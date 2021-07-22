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Лига конференций
Вчера 21:24
 

"Астана" сыграет с 18-ти кратным чемпионом в первом раунде еврокубков

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"Астана" сыграет с 18-ти кратным чемпионом в первом раунде еврокубков ©ФК "Астана"

Определился соперник "Астаны" в первом отборочном раунде квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

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Определился соперник "Астаны" в первом отборочном раунде квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб сыграет против албанского "Динамо Сити" из Тираны, который является 18-кратным чемпионом своей страны.

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 9 июля, ответные - 16 июля.

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Жеребьевка второго отборочного раунда состоится завтра, 17 июня.

Помимо "Астаны" Казахстан в Лиге конференций представляют "Елимай" (Семей), которому достался армянский "Алашкерт" и костанайский "Тобол".


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