Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига конференций
Вчера 21:39
 

"Елимай" узнал соперника по дебюту в еврокубков

  Комментарии (1)

Поделиться
"Елимай" узнал соперника по дебюту в еврокубков ©ФК "Елимай"

"Елимай" из Семея узнал соперника по первому отборочному раунду квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

"Елимай" из Семея узнал соперника по первому отборочному раунду квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Команда Андрея Карповича дебютирует в еврокубках противостоянием с армянским "Алашкертом". Первая игра пройдет 9 июля на выезде. Ответная игра в Казахстане состоится 16 июля.

Ранее определился соперник "Астаны" по Лиге конференций.

Позднее станет известен оппонент "Тобола".

Стал известен первый соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 17, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Кызылжар
Проголосовало 103 человек

Реклама

Живи спортом!