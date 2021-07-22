"Елимай" узнал соперника по дебюту в еврокубков

"Елимай" из Семея узнал соперника по первому отборочному раунду квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Команда Андрея Карповича дебютирует в еврокубках противостоянием с армянским "Алашкертом". Первая игра пройдет 9 июля на выезде. Ответная игра в Казахстане состоится 16 июля.
Ранее определился соперник "Астаны" по Лиге конференций.
Позднее станет известен оппонент "Тобола".
Стал известен первый соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов
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Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Алматы • Тур 17, мужчины
Сегодня 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Кызылжар
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