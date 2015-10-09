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Лига чемпионов
Вчера 19:41
 

Клубу Покатилова выбрали соперника по Лиге чемпионов

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Клубу Покатилова выбрали соперника по Лиге чемпионов ©ФК "Сабах"

Определился соперник азербайджанского "Сабаха" в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Определился соперник азербайджанского "Сабаха" в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

На старте турнира клуб из Баку сыграет с чемпионом Уэльса клубом "Нью-Сейнтс". Первая встреча пройдет 7 или 8 июля в Баку. Ответная - 14 или 15 июля на выезде.

Напомним, в составе "Сабаха" выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов, который помог своему клубу впервые в истории стать чемпионом страны.

Жеребьевка второго отборочного раунда турнира пройдет завтра, 17 июня.

Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 21–22 июля, ответные встречи пройдут 28–29 июля. Точные даты и время начала игр будут объявлены после проведения жеребьёвки.

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18 июня 01:00   •   не начат
Англия
Англия
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