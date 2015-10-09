"Зенит" Алипа решил судьбу легионера: он принадлежит клубу Роналду

"Зенит" завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном после окончания срока арендного соглашения, сообщают Vesti.kz.

"Договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом "Аль-Наср" подошёл к концу. "Зенит" желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Форвард перебрался в санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона-2025/26 он провёл в турецком "Фенербахче". В составе "Зенита" Дуран сыграл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись одним забитым мячом.

По итогам прошлого сезона в РПЛ "Зенит" стал чемпионом страны, набрав 68 очков.

Отметим, что в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Добавим, что цвета "Аль-Насра" защищает португальская мегазвезда Криштиану Роналду.

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